Уткин: итог матча с «Бенфикой» — «Зенит» иногда может быть крутым

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале прокомментировал победу «Зенита» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).
«Лучшая игра «Зенита» при Семаке, что я видел. Что хорошего и интересного я наблюдаю? В Азмуне спит демон. У него бывают моменты, когда в него словно влезает – как этого звали в «Игре Престолов», который умел внедряться в других живых существ? Азмун словно становится тройным: он впервые так преобразился на первых уже минутах. Караваев. Ничего особенного нет в этом игроке, но с его появлением появляется конкуренция на почти заиндевевшей позиции. Смольников тоже заиграл куда лучше.
И опорная зона. Оздоев и Барриос показали свои лучшие качества, а это у них обоих – самое ценное – практически идентично: они игроки двух фаз. И отбор, и созидание. Первый гол возник, когда Оздоев одним касанием и вырвал мяч, и фактически отдал его на гол. Второй – когда у Барриоса получился перехват, он же пас на рывок Караваеву.
Вопрос, который задаю просто для приличия: как эта игра соседствует с серой, просто бездарной игрой в Москве с «Локомотивом»? Это разные команды? Или их готовят разные тренеры? Может, едят чего в паузе между матчами? Может, пьют? Сложно сказать. В общем, итог матча – «Зенит» иногда может быть крутым. И это правда, ситхи – отличные фехтовальщики, здорово дерутся. Хотя и ситхи», — написал Уткин.
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