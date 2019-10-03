В «Тоттенхэме» опасаются, что Кейн захочет покинуть клуб летом

Руководство «Тоттенхэм Хотспур» обеспокоено ситуацией с нападающим команды Гарри Кейном, сообщает The Times.
По информации издания, «шпоры» опасаются, что 26-летний футболист захочет покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Кейн на данном этапе своей карьеры хочет начать завоёвывать трофеи и не готов участвовать в очередной перестройке в коллективе, которая может начаться в случае неудачи в нынешнем сезоне и ухода главного тренера Маурисио Почеттино.
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». В основную команду «шпор» форвард перебрался в 2011 году, а регулярно выступать за неё начал после цикла аренд, который завершился в 2013 году. В нынешнем сезоне Гарри принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 5 голами (1 – с пенальти) и 1 результативной передачей.
«Тоттенхэм» после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 11 очками в активе, на 10 очков отставая от лидера соревнования в лице «Ливерпуля».
- 3 октября 2019
-
14:43
-
14:33
-
14:25
-
14:21
-
14:10
-
13:58
-
13:55
-
13:48
-
13:33
-
13:13
-
12:53
-
12:52
-
12:42
-
12:39
-
12:24
-
11:56
-
11:54
-
11:37
-
11:36
-
11:26
-
11:22
-
11:02
-
10:52
-
10:39
-
10:29
-
09:59
-
09:47
-
09:35
-
09:32
-
09:08
-
09:00
-
08:40
-
08:02
-
07:43
-
06:56