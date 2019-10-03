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«Шахтёр» сыграет с киевским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины

«Шахтёр» сыграет с киевским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол / Прочие турниры 0

Донецкий «Шахтёр» встретится с киевским «Динамо» в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины, сообщается на сайте Федерации футбола Украины. Жеребьёвка состоялась сегодня, 3 октября. Матч между «Динамо» и «Шахтёром» пройдёт 30 октября в Киеве.

В других парах сыграют:

«Колос» (Ковалёвка) — «Ворскла» (Полтава)
«Минай-Закарпатье» (Ужгород) — «Львов» (Львов)
«Николаев» (Николаев) — «Десна» (Чернигов)
«Альянс» (Липовая Долина) — «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)
«Ингулец» (Петрово) — «Днепр-1» (Днепр)
«Мариуполь» (Мариуполь) — «Олимпик» (Донецк)
«Александрия» (Александрия) — «Заря» (Луганск).

Финал Кубка Украины запланирован на 13 мая 2020 года.

«Шахтёр» является 13-кратным обладателем Кубка Украины, «Динамо» выигрывало трофей 11-й раз в истории.

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