Полузащитник «Локомотива» Мариу получил вызов в сборную Португалии

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу получил вызов в сборную Португалии на ближайшие игры национальной команды в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года с Люксембургом и Украиной, которые пройдут 11 и 14 октября.
Фото доступно на странице Федерации футбола Португалии в «твиттере».
Мариу уже играл за сборную Португалии в отборочном цикле Евро-2020. В гостевом матче с Украиной (0:0) он вышел на замену и провёл на поле 3 минуты.
«Локомотив» арендовал португальца у «Интера» до окончания сезона-2019/20. Ранее сообщалось, что «железнодорожники» будут иметь право последующего выкупа игрока за € 18 млн.
Мариу перешёл в «Интер» летом 2016 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 40 млн. В прошлом сезоне 26-летний португалец принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата (12 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и двух результативных передач, а также получил две жёлтые карточки.
- 3 октября 2019
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