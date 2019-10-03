Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полузащитник «Локомотива» Мариу получил вызов в сборную Португалии

Полузащитник «Локомотива» Мариу получил вызов в сборную Португалии
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу получил вызов в сборную Португалии на ближайшие игры национальной команды в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года с Люксембургом и Украиной, которые пройдут 11 и 14 октября.

Фото доступно на странице Федерации футбола Португалии в «твиттере».

Мариу уже играл за сборную Португалии в отборочном цикле Евро-2020. В гостевом матче с Украиной (0:0) он вышел на замену и провёл на поле 3 минуты.

«Локомотив» арендовал португальца у «Интера» до окончания сезона-2019/20. Ранее сообщалось, что «железнодорожники» будут иметь право последующего выкупа игрока за € 18 млн.

Мариу перешёл в «Интер» летом 2016 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 40 млн. В прошлом сезоне 26-летний португалец принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата (12 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и двух результативных передач, а также получил две жёлтые карточки.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019