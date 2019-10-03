Болельщики «Спартака» назвали Максименко лучшим игроком команды в сентябре

Болельщики «Спартака» признали лучшим игроком сентября вратаря команды Александра Максименко. Выбор в его пользу сделали 27,02% участников опроса.
«Мне очень приятно второй месяц подряд получать эту награду! Хочу искренне поблагодарить каждого голосовавшего. Поддержка болельщиков мотивирует на каждодневную работу над собой, добавляет сил и помогает расти. Для команды прошедший месяц был очень сложным, но мы сделаем всё возможное для того, чтобы в скором времени все красно-белые испытали радость от побед «Спартака», — приводит слова Максименко официальный сайт красно-белых.
По итогам голосования голкиперу удалось обогнать ставшего вторым защитника Самуэля Жиго (26,6%) и полузащитника Зелимхана Бакаева (11%), расположившегося на третьей строчке.
Максименко — воспитанник академии «Спартака». За основной состав он дебютировал 25 октября 2017 года в матче 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» из Нальчика (5:2).
- 3 октября 2019
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