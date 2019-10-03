УЕФА объявил команду недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала имена футболистов, попавших в символическую сборную 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, матчи которого были сыграны 1 и 2 октября.



Команда недели в Лиге чемпионов: Роман Бюрки («Боруссия» Дортмунд), Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд), Джон Лукуми («Генк»), Тома Мёнье («ПСЖ»), Серж Гнабри («Бавария»), Донни ван де Бек («Аякс»), Эммануэль Деннис («Брюгге»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Такуми Минамино («Зальцбург»), Роберт Левандовски («Бавария»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

Фото доступно на странице УЕФА в «Твиттере».

Напомним, что московский «Локомотив» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов уступил мадридскому «Атлетико» со счётом 0:2. А питерский «Зенит» обыграл «Бенфику» — 3:1.