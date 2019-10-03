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СМИ выяснили, что Месси сказал игрокам «Барселоны» в перерыве матча с «Интером»

СМИ выяснили, что Месси сказал игрокам «Барселоны» в перерыве матча с «Интером»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси обратился к партнёрам по команде в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером». После первой половины встречи сине-гранатовые уступали со счётом 0:1.

«Не будем сходить с ума, парни. Сейчас мы выйдем на поле и будем больше давить на них, как обычно», — приводит слова Месси Sport.es.

Речь аргентинца поддержал защитник Жерар Пике, отметивший, что команда должна оказывать давление как единое целое, поскольку в противном случае план не сработает. Нападающий Луис Суарес подбодрил партнёров, выкрикнув «Вперёд!».

Напомним, во втором тайме «Барселона» совершила камбэк и одержала победу со счётом 2:1 благодаря дублю Суареса. Месси отметился результативной передачей в моменте с решающим голом.

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