«Интер» был прекрасен. Но этого мало, когда против тебя – Месси и Суарес

Когда «Барселона» и «Интер» встречаются в Лиге чемпионов, всегда есть шанс увидеть что-то особенное. Так получилось и сейчас. Не просто зрелищный и качественный матч, а противостояние двух философий: команды представили идеальный образец абсолютно разных футбольных систем. В первом тайме торжествовал коллективизм Конте, во втором – индивидуализм… нет, не Вальверде. Вальверде там ни при чём.

Когда встречаются две команды, одна из которых всегда владеет мячом, а другую тренирует Антонио Конте, примерно понятно, чего можно ожидать. Например, того, что большую часть времени зрителям, которые купили лучшие места на стадионе, придётся сидеть с повёрнутой головой. Потому что игра будет проходить строго у одних ворот (а потом у других). Также можно ждать мощного давления одной команды и героического топтания на месте – другой. Но первый тайм чуть-чуть превзошёл ожидания.

«Зенит» — лидер группы. Красота же?! Всё о втором туре Лиги чемпионов — тут.

Первый тайм: антипример от «Барсы»

Трудно было рассчитывать, что «Интер» будет настолько издевательски нагло выходить из-под прессинга через вратаря. Попробуйте вбить inter total football в «Твиттере», и вы получите как минимум три эпизода из игры, в которых смелость миланцев поражает и, что важнее, оправдывается. Это красиво, но ценность эпизодов в другом: в парадоксе того, как оборонительная команда через пас проходит сквозь доминирующую. А главное – в первом тайме такие моменты были типичными.



Статистика пасов в атакующую треть поля в первые 25 минут — 117-8. Выглядит жутко. Как будто «Интер» вообще не переходил центр поля. На самом же деле каждый выход гостей на чужую половину поля заканчивался либо фолом хозяев, либо опасным моментом. Гол Мартинеса, выход один на один Мартинеса (офсайд), прорыв Бареллы, который Пике прервал ценой жёлтой карточки, атака «Интера» три в три, которую Кандрева испортил последним пасов в руки вратарю, гол Кандревы из офсайда. Добавьте ещё две контратаки, сорванные фолами в самом начале (Гризманн тоже получил предупреждение, де Йонг отделался строгим выговором). Повторю: всё это за 25 минут. «Барселона» тоже создавала остроту (в основном неопасные удары Месси, но и один классный чуть неточный удар Гризманна), но лучшие моменты даже при счёте 0:1 были у гостей. Они просто не замечали центр поля.

Этот «Интер» очень хорош. Он разобрался с «Миланом» и возродил интерес к Серии А Возможно, мы однажды проснёмся и узнаем, что чемпионом стал не «Ювентус».

Однотипность моментов, которые создавали миланцы, показывает, что Конте отлично подготовился к матчу. Но ещё одно важное отличие между командами было не в плане Конте и не в безыдейности Вальверде. А в одном небольшом эпизоде матча: Лаутаро Мартинес (174 см) без разбега перепрыгивает Клемана Лангле (186 см) на линии вратарской «Барселоны» и бьёт в противоход тер Штегену после банального навеса в борьбу. Независимо от тактики, разница в росте в 12 сантиметров должна определять, кто выигрывает борьбу в воздухе. Если нет – беда.

У «Барселоны» три серьёзные проблемы. Нужен тренер, который решит хотя бы две Одна из проблем – Месси.

Ещё одна беда была со стартовым составом. Вальверде даёт столько глобальных поводов для критики, что придираться к частностям просто не хочется. Но частности бывают разные: есть и такие, которые определяют ход игры. Так вот: весь первый тайм я честно пытался понять, что Вальверде имел в виду, когда выпускал именно такое сочетание полузащитников.

Ещё до матча читалось, что «Интер» не будет просто отсиживаться в низком блоке, а при любой возможности станет бить вперёд и бежать за мячом. По факту, гости делали даже больше, изобретательно выходя через пас. При таком раскладе ключевую роль играет контроль центра поля в переходной фазе – сразу после потерь. Так вот, де Йонг – игрок, который двигается принципиально свободно, ему необходима подстраховка. Бускетс её так же принципиально дать не может. Но в «Барсе» есть полузащитники с объёмом беговой работы без мяча: это Ракитич и Видаль. Так почему Артур? Дело не в нём конкретно: почему именно эта тройка? Почему против самого агрессивно-контратакующего соперника Вальверде ставит самый уязвимый к контратакам набор полузащитников? Насколько ошибочным было это решение, показал второй тайм. На 53-й минуте Вальверде выпустил Видаля вместо Бускетса – контратаки «Интера» на этом закончились. Что он имел в виду изначально – непонятно.

Артуро Видаль Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Второй тайм: это опять Он

Вы прочитали целую страницу о том, как хорош был «Интер» в первом тайме. Теперь это забудьте: мы переходим ко второму тайму, который гости провалили. Это молодая команда, не в плане возраста игроков, а в плане стадии реализации проекта. И у неё сейчас та же болезнь, которая мешала «Ливерпулю» в первое время при Клоппе: не хватает сил поддерживать собственный темп все 90 минут. Мощный прессинг в пространстве между центральной линией и собственной штрафной и в первом тайме отнимал много сил. Но команда хотя бы регулярно получала отдых при контратаках (гости убегали очень небольшим количеством игроков, остальные оставались на месте). С выходом Видаля контратаки прекратились, давление стало постоянным.



«Интер» втянулся в невыгодную для себя игру и к середине второго тайма поплыл. Замены Конте не улучшили ситуацию. Во втором тайме гости гости совершили 25 попыток отбора при всего 11 попыток в первом тайме. Это показатель усталости: гости потеряли компактность и стали чаще оказываться один в один. Приходилось идти в отбор (в основном неудачно: всего 40% успешных попыток). Удобная ситуация для более техничной команды. Один только Месси совершил 10 успешных обводок за матч. Больше, чем весь «Интер», и больше всех с начала сезона. Семь из них пришлись на второй тайм, это неплохо описывает, как изменилась игра после перерыва.

Лионель Месси Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Месси в итоге и принёс победу, стянув на себя сразу троих игроков, обведя их и выложив пас Суаресу. Лео был очень заведён, даже при счёте 2:1 он постоянно шёл в обводку, прессинговал и даже сфолил. Но при счёте 0:1 спас не он, а другой волшебник. Суарес забил в таком эпизоде, когда большинство форвардов даже не подумали бы нанести удар. И тем более не смогли бы его исполнить. Невероятный гол, уже в который раз.



В том, как всё перевернулось, есть очевидная логика. На выход Видаля у Конте не нашлось контраргументов, его команда всё больше уставала и теряла компактность. Постепенно индивидуальное превосходство игроков «Барселоны» стало приводить к моментам, и именно оно в итоге принесло победу. Класс побил порядок. В этом сила каталонцев, но и признак слабости.

Ещё раз о Вальверде

За два года и четыре месяца, которые Вальверде возглавляет «Барселону», она превратилась из прагматичного монстра, убивающего соперников прессингом, постоянным движением и резкой вертикализацией атак, в медленную разбитую команду, которая даёт мяч Месси и смотрит футбол. За два года все его идеи свелись к одной: пониманию, что Месси с помощью Суареса как-нибудь справится. А если нет – ну, не справится. Бывает.



Месси (и в меньшей степени Суарес) в некотором смысле развратил «Барселону». Вернее, её тренера. Легко ругать Вальверде, но когда пара форвардов исключительно на индивидуальном мастерстве вытаскивает матч против настолько слаженной команды, как «Интер», начинаешь понимать его безыдейность. Зачем что-то придумывать? Такой Месси всё равно выиграет чемпионат, а Суарес положит пару гениальных голов в Лиге чемпионов. Повторюсь: даже если вы не согласны с такой логикой, её можно понять, в ней есть смысл. А с другой стороны: представьте, на что способна «Барселона» с тренером, который наладит позиционную атаку и контрпрессинг. У нынешнего состава безумный потенциал. Нужен тот, кто его реализует.

Гризманн уже помогает «Барсе» в обороне. Это топ-защитник Вальверде оценил.

И, раз уж мы заговорили о потенциале, надо сказать и об «Интере». Пока у команды оставались силы, это был образец человеческого улья: превращения 11 личностей в единый организм. У Конте мало вариантов для усиления команды по ходу матча, и он играет одним составом. Кстати, это скажется в ближайшие выходные: «Интеру» играть с «Ювентусом», причём у туринцев на день отдыха больше. Но это неважно. Конте только начал. И, что бы он ни говорил не предматчевых пресс-конференциях, этот человек всегда нацелен в первую очередь на длинный турнир. Серия А ждёт. «Интер» проиграл, зато показал такую организацию игры, такой переход из обороны в атаку и такую компактность, каких мы не видели от этой команды уже лет так восемь. Потенциал налицо. Не хватает только одной вещи, нет, двух: времени и ещё пары спонсоров.



Чтобы читать больше материалов автора, подписывайтесь на его телеграм-канал «Диего Симеонович».