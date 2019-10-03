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ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в матче группового этапа Лиги Европы

ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в матче группового этапа Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 2-го тура группы H Лиги Европы московский ЦСКА принимал «Эспаньол» из Барселоны. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Эспаньола» У Лэй, отправивший мяч в ворота российской команды на 64-й минуте после передачи полузащитника Матиаса Варгаса. В концовке отличился форвард гостей Виктор Кампусано.

В другом матче 2-го тура группы H Лиги Европы «Ференцварош» принимал «Лудогорец». Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В составе болгарского клуба отличились нападающий Йоди Лукоки и защитник Рафаэл Форстер, оформивший дубль.

Турнирную таблицу Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».

Лига Европы. Группа H. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
0 : 2
Эспаньол
Барселона, Испания
0:1 Лэй – 64'   0:2 Кампусано – 90+5'
Лига Европы. Группа H. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
0 : 3
Лудогорец
Разград, Болгария
0:1 Лукоки – 1'   0:2 Форстер – 40'   0:3 Форстер – 64'
Удаления: нет / Григоре – 43'
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