ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в матче группового этапа Лиги Европы

В матче 2-го тура группы H Лиги Европы московский ЦСКА принимал «Эспаньол» из Барселоны. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Эспаньола» У Лэй, отправивший мяч в ворота российской команды на 64-й минуте после передачи полузащитника Матиаса Варгаса. В концовке отличился форвард гостей Виктор Кампусано.

В другом матче 2-го тура группы H Лиги Европы «Ференцварош» принимал «Лудогорец». Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В составе болгарского клуба отличились нападающий Йоди Лукоки и защитник Рафаэл Форстер, оформивший дубль.

Турнирную таблицу Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».