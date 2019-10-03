ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в матче группового этапа Лиги Европы

В матче 2-го тура группы H Лиги Европы московский ЦСКА принимал «Эспаньол» из Барселоны. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал нападающий «Эспаньола» У Лэй, отправивший мяч в ворота российской команды на 64-й минуте после передачи полузащитника Матиаса Варгаса. В концовке отличился форвард гостей Виктор Кампусано.
В другом матче 2-го тура группы H Лиги Европы «Ференцварош» принимал «Лудогорец». Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
В составе болгарского клуба отличились нападающий Йоди Лукоки и защитник Рафаэл Форстер, оформивший дубль.
Турнирную таблицу Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
- 3 октября 2019
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