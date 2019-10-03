Эдегор — лучший игрок Примеры в сентябре
Норвежский полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор признан лучшим игроком чемпионата Испании по итогам сентября, сообщает Marca.
В борьбе за награду норвежец опередил нападающего «Реала» Карима Бензема и форварда «Вильярреала» Жерара Морено.
В сентябре Эдегор принял участие в четырёх матчах Примеры, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи. На его счету также девять успешных попыток дриблинга и 194 точные передачи.
Эдегор перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из мадридского «Реала» на правах аренды. Контракт 20-летнего футболиста с «Королевским клубом» действует до лета 2023 года. За сборную Норвегии полузащитник сыграл 20 матчей и отметился одним забитым мячом.
«Арсенал» и «Манчестер Сити» интересуются Эдегором, «Реал» хочет € 80 млн
- 3 октября 2019
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:51
-
21:49
-
21:48
-
21:45
-
21:30
-
21:20
-
21:09
-
21:04
-
20:48
-
20:44
-
20:37
-
20:23
-
20:14
-
19:52
-
19:40
-
19:27
-
19:16
-
19:04
-
18:49
-
18:48
-
18:38
-
18:33
-
18:13
-
18:11
-
17:51
-
17:45
-
17:32
-
17:22
-
17:13
-
17:09
-
16:55
-
16:44
Партнерский контент