Эдегор — лучший игрок Примеры в сентябре

Норвежский полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор признан лучшим игроком чемпионата Испании по итогам сентября, сообщает Marca.

В борьбе за награду норвежец опередил нападающего «Реала» Карима Бензема и форварда «Вильярреала» Жерара Морено.

В сентябре Эдегор принял участие в четырёх матчах Примеры, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи. На его счету также девять успешных попыток дриблинга и 194 точные передачи.

Эдегор перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из мадридского «Реала» на правах аренды. Контракт 20-летнего футболиста с «Королевским клубом» действует до лета 2023 года. За сборную Норвегии полузащитник сыграл 20 матчей и отметился одним забитым мячом.