«Арсенал» и «Манчестер Сити» интересуются Эдегором, «Реал» хочет € 80 млн

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, в настоящее время выступающий за «Реал Сосьедад» на правах аренды, может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает Mirror со ссылкой на Eldesmarque, в услугах 20-летнего футболиста заинтересован лондонский «Арсенал», рассматривающий его в качестве замены Месуту Озилу. Также за норвежским хавбеком следит «Манчестер Сити», который видит в нём потенциального преемника для Давида Сильвы, проводящего свой последний сезон за клуб.



Проблемой для «канониров» и «горожан» может стать настрой «Реала», который хочет выручить максимальную сумму в случае ухода Эдегора и готов установить ценник в почти € 80 млн.



Аренда Мартина в «Реале Сосьедад» рассчитана на два года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 7 матчей в испанской Примере, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

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