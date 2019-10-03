Тренер «Эспаньола»: победа над ЦСКА важна в игровом и психологическом плане

Главный тренер «Эспаньола» Давид Гальего прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА (2:0).

«Для нас эта победа очень значима и в игровом плане, и в психологическом. Мы играли с сильным соперником, который хорошо прессингует, плотно встречает на контратаках. Понимали, что нам будет непросто развивать позиционные атаки. К счастью, сложилось всё так, как мы хотели. Первый мяч забить было трудно, со вторым всё было проще, потому что ЦСКА начал открываться, чтобы отыграться. Мы прикладывали много усилий, чтобы те моменты, которые мы создаем, превращались в голы и заработанные очки.



На установке я никого не просил праздновать голы со мной, это инициатива исключительно игроков. Мне приятно, что им хочется разделить эту радость со мной. Это идёт от души.

Будем надеяться, что мы и дальше пойдём этим позитивным путем. Свой вклад в сегодняшний успех внесли все игроки команды.

В последних трёх матчах мы прогрессировали. Сейчас виден рисунок, который задумывал тренерский штаб. Заметно, что игроки выполняют требования как в игре с мячом, так и без мяча. Но ключевой момент — это стабильность, так что посмотрим, что будет дальше

Что касается нашего графика, у нас нет другого выбора. Мы понимаем, что на восстановление не так много времени, но у нас есть скамейка, которая может помочь нам в плане ротации.



Вклад У Лэя оценивается однозначно — он забил. Гол его раскрепостил, было видно, что он старался в атаке и пытался забить. Он готов помогать команде на любой позиции

Когда играешь с соперником, который не выпускает из своей зоны, то здорово, что по итогам первого тайма ты смог унести ноги. Но на второй тайм мы вышли выигрывать. У нас не было других вариантов, кроме как выходить в позиционную атаку и забивать.



Рисунок игры с выходом Гогуа для нас не изменился — мы не просили играть целенаправленно через него.



Не знаю, насколько матч может стать для нас переломным, но он однозначно показывает, что команда двигается в правильном направлении. Команда полностью отдается игре, и от этой самоотдачи есть результат.



Я бы хотел посвятить эту победу нашим болельщикам. Знаю, что они переживают и переживают с нами эти тяжелые времена. До ближайшего воскресенья они могут наслаждаться этим успехом, как и моя команда", — передаёт слова Гальего корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.