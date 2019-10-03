«Краснодар» — «Хетафе»: Анхель открыт счёт

Нападающий «Хетафе» Родригес Анхель отметился голом в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром» (в данный момент идёт 1-й тайм, счёт 0:1).

Испанцы отобрался мяч у Ольссона в центре поля, Кенеди сделал передачу на ход Анхелю, который ворвался в штрафную и пробил мимо вратаря точно в ворота.

Матч «Краснодар» — «Хетафе» проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Хетафе».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Хорватии во главе с Иваном Бебеком. В роли его ассистентов выступают Горан Патаки и Боян Зобеница. Резервный рефери — Марио Зебец.



После поражения от «Базеля» со счётом 0:5 в 1-м туре «Краснодар» занимает последнее место в группе С. Испанский клуб — на втором месте, набрав три очка.