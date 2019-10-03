Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Анхель увеличил преимущество «Хетафе» в матче с «Краснодаром»

Анхель увеличил преимущество «Хетафе» в матче с «Краснодаром»
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий «Хетафе» Родригес Анхель забил ещё один гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром». 32-летний футболист оформил дубль на 61-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Рауль Гарсия.

Встреча сейчас проходит в Краснодаре. К 67-й минуте счёт 2:0 в пользу испанской команды. На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Хетафе».

Обслуживает встречу бригада арбитров из Хорватии во главе с Иваном Бебеком. В роли его ассистентов выступают Горан Патаки и Боян Зобеница. Резервный рефери — Марио Зебец.

После поражения от «Базеля» со счётом 0:5 в 1-м туре «Краснодар» занимает последнее, четвёртое место в группе С. «Хетафе», набрав три очка, — на втором месте.

«Порой большие усилия приносят маленькие плоды». Гончаренко – о поражении ЦСКА
Философские размышления главного тренера «армейцев».
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019