Анхель увеличил преимущество «Хетафе» в матче с «Краснодаром»
Нападающий «Хетафе» Родригес Анхель забил ещё один гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром». 32-летний футболист оформил дубль на 61-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Рауль Гарсия.
Встреча сейчас проходит в Краснодаре. К 67-й минуте счёт 2:0 в пользу испанской команды. На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Хетафе».
Обслуживает встречу бригада арбитров из Хорватии во главе с Иваном Бебеком. В роли его ассистентов выступают Горан Патаки и Боян Зобеница. Резервный рефери — Марио Зебец.
После поражения от «Базеля» со счётом 0:5 в 1-м туре «Краснодар» занимает последнее, четвёртое место в группе С. «Хетафе», набрав три очка, — на втором месте.
«Порой большие усилия приносят маленькие плоды». Гончаренко – о поражении ЦСКА
Философские размышления главного тренера «армейцев».
- 3 октября 2019
-
23:49
-
23:29
-
23:24
-
23:19
-
23:09
-
23:06
-
22:54
-
22:54
-
22:47
-
22:45
-
22:39
-
22:38
-
22:30
-
22:20
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:51
-
21:49
-
21:48
-
21:45
-
21:30
-
21:20
-
21:09
-
21:04
-
20:48
-
20:44
-
20:37
-
20:23
-
20:14
-
19:52
-
19:40
-
19:27
-
19:16
-
19:04
Партнерский контент