Анхель увеличил преимущество «Хетафе» в матче с «Краснодаром»

Нападающий «Хетафе» Родригес Анхель забил ещё один гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром». 32-летний футболист оформил дубль на 61-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Рауль Гарсия.

Встреча сейчас проходит в Краснодаре. К 67-й минуте счёт 2:0 в пользу испанской команды. На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Хетафе».

Обслуживает встречу бригада арбитров из Хорватии во главе с Иваном Бебеком. В роли его ассистентов выступают Горан Патаки и Боян Зобеница. Резервный рефери — Марио Зебец.

После поражения от «Базеля» со счётом 0:5 в 1-м туре «Краснодар» занимает последнее, четвёртое место в группе С. «Хетафе», набрав три очка, — на втором месте.