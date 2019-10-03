«Порой большие усилия приносят маленькие плоды». Гончаренко – о поражении ЦСКА

Первым на пресс-конференцию по итогам матча всегда приходит тренер гостей. Обычно это длится не дольше 5-10 минут, но в этот раз наставник «Эспаньола» просидел перед журналистами почти полчаса. Испанские коллеги атаковали Давида Гальего вопросами: от банальных «что для вас значит эта победа» до «просили ли вы играть через Гогуа, который выглядел слабо». Испанец отвечал долго, но, если ужать 28 минут его выступления, то получится как-то так:

— Для нас эта победа очень значима и в игровом плане, и в психологическом. Мы играли против сильного соперника, который хорошо прессингует и плотно встречает на контратках. К счастью, сложилось все так, как мы хотели. Будем надеяться, что мы и дальше пойдем этим позитивным путем. Свой вклад в сегодняшний успех внесли все игроки команды.

Ужасное возвращение Гогуа. Лидер РПЛ проиграл аутсайдеру Примеры Европейский урок «Лудогорца» не выучен.

Виктор Гончаренко сразу попросил журналистов:



— Давайте сразу к вопросам, а то сорок минут просидим.



Главный тренер ЦСКА начал философски:



— Иногда тяжело принять результат, но надо. Тяжело, когда надо идти вперед, но некуда. Порой большие усилия приносят маленькие плоды. Вы можете меня этими фразами бить, но это нужно пережить. Мы играем в большей степени эмоционально, оказываем психологический прессинг. Возможно, нам нужно играть более умно, но к этому мы придем, когда пройдем этот путь.



Сейчас в современном футболе разница между победой и поражением практически стирается: все может измениться от одного единоборства или момента. Все в один момент может качнуться как в сторону победы, так и в сторону поражения.

Недовольство Гогуа

— Что за единоборство? Тут все на поверхности. Эти слова не означают, что я недоволен кем-то из игроков. Но того же Гогуа легко критиковать. Да, из-за него случился выход один в один. До него никаких моментов у «Эспаньола» не было. Но вся карьера Гогуа — взлеты и падения. Он только перешел из «Тамбова», только поднялся с ним в РПЛ. Он начал играть глубже в обороне, в отличие от Дивеева. Это не критика. Он много пропустил и не до конца понимает нашу игру в защите

Дивеев и Магнуссон

— У Дивеева травма – он не мог продолжить игру. И его повреждение, и Магнуссона оценим завтра. К вечеру будем знать, смогут ли они сыграть с «Ростовом».

Место «Эспаньола»

— Не надо обращать внимания на место, которое занимает «Эспаньол». Они могли сегодня проиграть или сыграть вничью, но это не значит, что они находятся на том месте, на котором должны.

Как получился второй гол

— Второй гол – это следствие того, что мы потеряли контроль. Атаковали больше эмоционально, никакой последовательности в наших действиях не было.