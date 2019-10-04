Защитник «Уфы»: из моего клуба попасть в сборную России возможно, но тяжело

Защитник «Уфы» Александр Пуцко поделился мнением, что из башкирского клуба сложно пробиться в сборную России.

«Я думаю, что из „Уфы“ попасть в сборную России возможно, хотя это тяжело. Прежде всего, команда должна идти в верху турнирной таблицы, чтобы на тебя обратили внимание. Даже если ты будешь играть очень хорошо, а команда будет идти внизу, то тебя никуда не вызовут», — приводит слова Пуцко официальный сайт клуба.

26-летний Пуцко является воспитанником «Спартака». В «Уфу» он перешёл в феврале 2017 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также однажды был удалён с поля. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.