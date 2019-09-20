Защитник «Уфы» объяснил, почему «Спартак» — самый обсуждаемый клуб России

Защитник «Уфы» Александр Пуцко поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура РПЛ против «Спартака».
«Я думаю, что это будет принципиальная игра. Всё-таки я воспитанник «Спартака», много времени там провёл. Встреча будет не рядовой, но 3 очка дают за победу над каждой командой, поэтому нужна победа, не важно, кто «Спартак» или кто-то другой.
Слежу не только за «Спартаком», а за всем чемпионатом России. Зелимхан Бакаев сейчас очень неплохо играет, в атаке он явный лидер. Андре Шюррле пока по первым матчам мне непонятен, даже не ясно, на какой позиции он играет, хотя многие его хвалят. Новички команды, Тиль и Ларссон, пока сыграли совсем мало, поэтому их оценивать сложно.
Почему «Спартак» — самая обсуждаемая команда в России уже много лет? Тут всё просто. Если в «Спартаке» происходит какое-то нерядовое событие, все его обсуждают, на телевидении, в прессе и так далее. Любую интригу пытаются вынести и раскручивать, потому что «Спартак» — самая популярная команда в России, и за него болеют очень много болельщиков», — цитирует Пуцко пресс-служба «Уфы».
- 20 сентября 2019
-
15:16
-
15:06
-
15:03
-
14:48
-
14:45
-
14:38
-
14:31
-
14:24
-
14:16
-
14:15
-
14:05
-
14:05
-
13:41
-
13:23
-
13:12
-
13:06
-
12:48
-
12:46
-
12:25
-
12:04
-
12:03
-
11:44
-
11:30
-
11:21
-
11:03
-
11:01
-
10:54
-
10:40
-
10:22
-
10:09
-
10:02
-
09:48
-
09:45
-
09:27
-
09:26