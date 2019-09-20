Защитник «Уфы» объяснил, почему «Спартак» — самый обсуждаемый клуб России

Защитник «Уфы» Александр Пуцко поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура РПЛ против «Спартака».



«Я думаю, что это будет принципиальная игра. Всё-таки я воспитанник «Спартака», много времени там провёл. Встреча будет не рядовой, но 3 очка дают за победу над каждой командой, поэтому нужна победа, не важно, кто «Спартак» или кто-то другой.



Слежу не только за «Спартаком», а за всем чемпионатом России. Зелимхан Бакаев сейчас очень неплохо играет, в атаке он явный лидер. Андре Шюррле пока по первым матчам мне непонятен, даже не ясно, на какой позиции он играет, хотя многие его хвалят. Новички команды, Тиль и Ларссон, пока сыграли совсем мало, поэтому их оценивать сложно.



Почему «Спартак» — самая обсуждаемая команда в России уже много лет? Тут всё просто. Если в «Спартаке» происходит какое-то нерядовое событие, все его обсуждают, на телевидении, в прессе и так далее. Любую интригу пытаются вынести и раскручивать, потому что «Спартак» — самая популярная команда в России, и за него болеют очень много болельщиков», — цитирует Пуцко пресс-служба «Уфы».

«Уфа» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 17:30