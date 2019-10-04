Матвеев: не вижу смысла «Краснодару» концентрироваться на одном турнире

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с испанским «Хетафе» (1:2).

«Мы плохо провели первый тайм: уступили в борьбе, в подборе, к тому же плохо развивали свои атаки. Во втором тайме вышел Ари. и качество игры резко поменялось. У нас были подходы, были моменты, нам удалось забить мяч, могли даже сравнять счёт, но, к сожалению, нам это не удалось.

Как уже говорилось ранее, у Ари есть ограничения по возможности проводить игры в короткие промежутки времени. Повторюсь, мы довольны игрой Берга. Мы считаем, что он с пользой отыграл матч.

Что касается позиции Фьолусона, он выглядит довольно хорошо в последних матчах. Мы надеялись, что он поможет нам в развитии атаки. К сожалению, это не получилось, и нам пришлось быстро менять схему. Нам это удалось, и второй тайм, на наш взгляд, был хорошим. Руслан Камболов тренируется с нами, с ним всё в порядке. Возможно, он сможет принять участие в матче против «Спартака» в это воскресенье.

Есть люди, которые могут создавать игру, в этом вся проблема. Сейчас нам нужно дождаться травмированных игроков, чтобы вернуть прежние наигранные связи. Нам не удалось завязать игру в первом тайме, мы понимали, что будет сложно. Ари – человек, который может это сделать. После его выхода на поле совершенно изменился рисунок игры.

Не вижу смысла концентрироваться на одном турнире. У нас есть определённые задачи, и мы должны делать всё возможное, чтобы достойно выступать как в одном, так и в другом турнире. Сейчас мы теряем наш стиль игры, но мы пытаемся исходить из наших возможностей и продолжать борьбу. Параллельный матч закончился вничью, у нас ещё есть шансы на выход из группы. Сейчас нам нужно выигрывать все остальные матчи и не думать о том, что всё закончилось. Мы надеемся, что дальше всё будет только лучше.

Фернандешу немного не хватает игрового тонуса. Он выходит на поле как раз для того, чтобы приобретать этот тонус. Сейчас он, конечно, не в лучшей форме, но мы верим в него. Надеемся, что в скором времени он вернёмся к своим лучшим кондициям и будет помогать команде.

Что касается травм, Игнатьев вряд ли восстановится к матчу со «Спартаком». Вандерсон – возможно», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.