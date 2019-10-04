Назаров рассказал, как Каррера упустил шанс на второе чемпионство со «Спартаком»

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров поделился мнением о бывшем главном тренере красно-белых Массимо Каррере.

«Вдруг приходит синеглазый красавец. И так хорошо облизывает фанатов, и так хорошо с прессой разговаривает. Более того, команда становится чемпионом. Ну надо быть преступником, чтобы не обожать его пожизненно. Так сложилось, и убедить их в том, что он тут ни при чём, то есть при чём, но на немножко, невозможно. Это любовь. Тренер по обороне, господи ты боже мой. Стали пропускать больше. Самый яркий пример – игра в августе с «Локомотивом». Чемпион «Спартак» играет против «Локомотива». Первый тайм – 2:0. Мы ведём 2:0, всё в порядке! Самедов падает или ныряет, не знаю, и мы в меньшинстве. Тут же перерыв.

Тренер должен собрать всех в раздевалке и сказать: «Ребята, мы в меньшинстве, мы ведём 2:0, мы чемпионы – играем по плану Б. Как играть в меньшинстве, мы же договаривались… Как не договаривались? Ой, ё-моё. Ну ребята, как-то это… Потом пиццы поедим!» Не было этого плана у человека, и мы горим 4:3. В итоговой таблице чемпионата отнимите эти три очка от «Локомотива», прибавьте их «Спартаку», и «Спартак» второй год подряд чемпион!» – сказал Назаров в интервью на YouTube-канале «QOOMIR».