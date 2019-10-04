Экс-защитник ЦСКА: после смерти Перхуна у Садырина потухли глаза

Бывший защитник ЦСКА Евгений Варламов рассказал о последних днях жизни экс главного тренера «армейцев» Павла Садырина, скончавшегося в 2001 году в связи с онкологическим заболеванием.



«Дня за три, за четыре до его смерти человек семь или восемь нас, «армейцев», пришли в больницу к Павлу Фёдоровичу, и он каждому сделал небольшое напутствие. Мне сказал: «Пока колени не сотрёшь – играй. У тебя есть характер. А дальше переходи на тренерскую». В ЦСКА тогда многие пацаны с характером были. Пересиливали себя, часто на жилах шли к цели, но никогда через других не перешагивали. Никогда. Только себя не любили – а надо было.



Как Садырин держался? Всегда с улыбкой. Никогда не показывал, как ему больно и тяжело. Мог скривиться, покричать наедине с родными, но при нас не давал повода, чтобы его жалели. Об этом все его знакомые говорили и на похоронах, и позже при встречах.



Диагноз вскрылся после того, как в конце 2000 года он упал на крыльце и сломал шейку бедра. Поначалу масштабов проблемы не осознавали – думали, вылечится, и всё будет хорошо. Переломным моментом в этом смысле, как мне показалось, стала смерть Серёжи Перхуна. Садырин очень переживал. На похоронах Серёжки я заметил, что у Пал Фёдорыча даже цвет кожи стал другим, побелел, что ли. И глаза потухли. При команде он держался, бодрился, но мы уже понимали, что скоро уже», — рассказал Варламов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.

«В раздевалку зашли люди и начали бить ребят. Мне сказали: «Не лезь!» Море историй – смешных, грустных, страшных – от бывшего капитана ЦСКА. Лихие 90-е и смутные 2000-е – во всей красе.