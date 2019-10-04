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УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы

УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал символическую сборную по итогам 2-го тура группового этапа Лиги Европы, матчи которого были сыграны 3 октября.

Команда недели в Лиге Европы:

Вратарь: Пламен Илиев («Лудогорец»).
Защитники: Боли Болинголи («Селтик»), Рафаэл Форстер («Лудогорец»), Эван Н'Дика («Айнтрахт»), Киран Тирни («Арсенал»).
Полузащитники: Мохамед Эльюнусси («Селтик»), Дани Кинтана («Карабах»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»).
Нападающие: Дониэлл Мален (ПСВ), Умар Садик («Партизан»).

Напомним, что московский ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы уступил «Эспаньолу» со счётом 0:2. А «Краснодар» проиграл «Хетафе» — 1:2.

Турнирная таблица Лиги Европы доступна на «Чемпионате».

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