Армянские ультрас взяли ответственность за дрон с флагом на матче «Карабаха»

Фанатское движение «Первый армянский фронт» взяло на себя ответственность за инцидент с дроном в ходе игры 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» — «Карабах» (1:4).
На 30-й минуте игры, после второго гола «Карабаха», над полем появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской Республики. Судья решил приостановить матч. Игра возобновилась после вынужденного перерыва, продолжавшегося менее 20 минут.
«Акцию провели наши ребята из Бельгии во главе со Спартаком», — говорится в заявлении «Первого армянского фронта» в «Фейсбуке».
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) направила жалобу в УЕФА по поводу случившегося. Министр спорта Люксембурга извинился перед азербайджанской командой и болельщиками «Карабаха» от имени правительства своей страны за инцидент.
- 4 октября 2019
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