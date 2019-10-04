«Смотрели, как на кусок мяса». Игрок «Амкала» — о расизме в матче с «Динамо» Мн

В матче между футбольным клубом блогеров «Амкал» и фанатами минского «Динамо» темнокожий игрок первой команды Джеффри Бабатумба столкнулся с расизмом со стороны соперников.

«Отец у меня из Нигерии, прилетел в Москву учиться, а мама – из деревушки в Рязанской области, в 16 лет тоже приехала в Москву. Родители познакомились в университете и с тех пор вместе.

Имя Джеффри – настоящее. Я крещёный – комон! Всю жизнь в Москве, с культурой Нигерии особо не знаком, всё, что знаю, – из интернета, там никогда не жил. Зато к маме в деревню езжу всю жизнь, до 17 лет приезжал туда каждый год на три месяца. Так что я знаком не только с жизнью огромного мегаполиса, но и со скромными деревенскими традициями. У меня куча двоюродных братьев и сестёр по маминой линии. Мой дед воевал, он морпех, бежал из плена.

Почувствовал расизм на поле, когда жали друг другу руки. Я приветствовал всех с улыбкой, а двое игроков убрали руки с каменным лицом. 14-й и 8-й номера демонстративно отказались со мной здороваться, потому что я такой прекрасный. Конечно, это можно назвать расизмом, я единственный темнокожий игрок в составе.

Естественно, никто ни перед кем не извинился, наши соперники чувствовали своё превосходство. Смотрели на меня, как на кусок мяса, которое в любой момент якобы могут сожрать. Такое читалось у них в глазах. Организаторы знали о ситуации, но со мной в принципе никто из них не говорил: казалось, боятся перекинуться со мной парой фраз», — цитирует Бабатумбу Sports.ru.