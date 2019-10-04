Агент: было стыдно за действия шурина Фекира во время переговоров с «Ливерпулем»

Жан-Пьер Бернес, бывший агент экс-полузащитника «Лиона» Набиля Фекира, ныне выступающего за «Бетис», рассказал о несостоявшемся переходе футболиста в «Ливерпуль» летом 2018 года.
«Набиль был приоритетом «Ливерпуля». Я работал в течение 4 месяцев с представителями “Ливерпуля», с Юргеном Клоппом, с президентом «Лиона» Жаном-Мишелем Олясом, всё было готово. Набиль уже знал о своем будущем контракте, который позволил бы ему заработать около € 45 млн за 5 лет. И в тот день, когда контракт должен был быть подписан, в Рамбуйе мы увидели адвоката и шурина Набиля, который сказал: «Прекратите всё, переговоры должны начаться заново». Это был сюрреализм. Мы думали, что попали в фильм Уолта Диснея.
Шурин Фекира внезапно начал действовать как агент игрока. Он хотел получить комиссию за трансфер, все знают, это модно в наши дни. Фекир витал в облаках, он, казалось, трансформировался, он даже не приветствовал представителей «Ливерпуля». Он прибыл после медицинского осмотра, все смотрели друг на друга, представители «Ливерпуля» задавались вопросом, где они находятся. Мне было стыдно", — цитирует Бернеса Get French Football News со ссылкой на Canal Plus.
- 4 октября 2019
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