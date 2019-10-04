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«Марсель» потерпел поражение в матче Лиги 1 с «Амьеном»

«Марсель» потерпел поражение в матче Лиги 1 с «Амьеном»
Футбол / Франция 0

В матче 9-го тура французской Лиги 1 «Амьен» принимал «Марсель». Встреча состоялась в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал защитник «Амьена» Хайтам Алеесами на 11-й минуте. В середине первого тайма счёт сравнял нападающий «Марселя» Дарио Бенедетто. Перед свистком на перерыв хозяева снова вышли вперед благодаря голу форварда Серу Гирасси, который реализовал пенальти. На 91-й минуте ещё один мяч в ворота гостей отправил нападающий Стивен Мендоса.

Для «Амьена» эта победа стала первой в последних трёх матчах в чемпионате Франции. «Марсель» не выигрывает в Лиге 1 уже в течение четырёх встреч подряд.

Посмотреть турнирную таблицу французского первенства можно на «Чемпионате».

Франция - Лига 1. 9-й тур
04 октября 2019, пятница. 21:45 МСК
Амьен
Амьен
Окончен
3 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Алеесами – 11'   1:1 Бенедетто – 23'   2:1 Гирасси – 41' (пен)   3:1 Мендоса – 90+1'
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