Видео: игроки «Оренбурга» повторили популярный трюк с яйцом

Футболисты «Оренбурга» повторили известный флэшмоб с яйцом. В нём игрок думает, что ему набрасывают для удара головой теннисный шарик, а на самом деле это оказывается куриное яйцо.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Оренбург», набрав 11 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 12-м туре оренбургский клуб сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 5 октября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Обслужит матч сочинский арбитр Павел Кукуян. В качестве его ассистентов выступят Алексей Ширяев (Ставрополь) и Наиль Сейфетдинов (Казань).

С полным календарём матчей чемпионата России можно ознакомиться здесь. Положение команд в турнирной таблице доступно по ссылке.