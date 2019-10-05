Видео: игроки «Оренбурга» повторили популярный трюк с яйцом
Футболисты «Оренбурга» повторили известный флэшмоб с яйцом. В нём игрок думает, что ему набрасывают для удара головой теннисный шарик, а на самом деле это оказывается куриное яйцо.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Оренбург», набрав 11 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 12-м туре оренбургский клуб сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 5 октября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Обслужит матч сочинский арбитр Павел Кукуян. В качестве его ассистентов выступят Алексей Ширяев (Ставрополь) и Наиль Сейфетдинов (Казань).
С полным календарём матчей чемпионата России можно ознакомиться здесь. Положение команд в турнирной таблице доступно по ссылке.
«Оренбург» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России
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