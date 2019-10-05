Лаутаро Мартинес: матч с «Ювентусом» будет не менее сложным, чем с «Барселоной»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от матча 7-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом».

«У „Ювентуса“ много хороших игроков, поэтому этот матч будет не менее сложным, чем с „Барселоной“. Мы постараемся восстановиться, чтобы быть готовыми на 100 процентов. Уверен, тренер выберет оптимальный состав.

Мы знаем, на что способен Роналду. Он похож на Месси, но мы будем противостоять и другим чемпионам. Постараемся сделать всё возможное, так как это может изменить баланс сил в Серии А. Мы идём вперёд от матча к матчу", — приводит слова Мартинеса Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Матч «Интер» — «Ювентус» состоится 6 октября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало — в 21:45 мск.