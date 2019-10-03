Президент «Ростова»: времена, когда «Ростов» дёшево отдавал игроков, прошли

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о трансферной политике клуба, а также поделился мыслями о нынешнем составе команды.
«Мирзов не хотел выступать за «Ростов», и мы не хотели, чтобы он оставался. Было несколько предложений, но нас не устроила цена. «Спартак» предложил цену и условия, которые нас устроили. Надо понимать, что времена, когда «Ростов» дёшево отдавал игроков, прошли. Для нас очень важно иметь игроков, которые по психологии и по духу – наши. Наши футболисты должны хотеть выступать за нашу команду. Если игрок не хочет играть за «Ростов», мы с ним расстаёмся.
Главным достижением трансферного окна я считаю сохранение состава. Для нас было очень важным подписать контракт с Ерёменко. Роман – топ-футболист, ключевой, системообразующий игрок для нашей команды. Нам удалось сохранить всех ключевых ребят – Рагнара Сигурдсона, Ивелина Попова, Матиаса Норманна, Эльдора Шомуродова, Алексея Ионова, Евгения Чернова. К ним прибавились Алексей Козлов, Дмитрий Чистяков, вернулся Хорик Байрамян. Все эти ребята с характером, квалифицированные и качественные игроки. У нас получилась хорошая команда», —сказал Арутюнянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 3 октября 2019
-
14:33
-
14:25
-
14:21
-
14:10
-
13:58
-
13:55
-
13:48
-
13:33
-
13:13
-
12:53
-
12:52
-
12:42
-
12:39
-
12:24
-
11:56
-
11:54
-
11:37
-
11:36
-
11:26
-
11:22
-
11:02
-
10:52
-
10:39
-
10:29
-
09:59
-
09:47
-
09:35
-
09:32
-
09:08
-
09:00
-
08:40
-
08:02
-
07:43
-
06:56
-
06:18