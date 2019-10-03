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Президент «Ростова»: времена, когда «Ростов» дёшево отдавал игроков, прошли

Президент «Ростова»: времена, когда «Ростов» дёшево отдавал игроков, прошли
Футбол / РПЛ 0

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о трансферной политике клуба, а также поделился мыслями о нынешнем составе команды.

«Мирзов не хотел выступать за «Ростов», и мы не хотели, чтобы он оставался. Было несколько предложений, но нас не устроила цена. «Спартак» предложил цену и условия, которые нас устроили. Надо понимать, что времена, когда «Ростов» дёшево отдавал игроков, прошли. Для нас очень важно иметь игроков, которые по психологии и по духу – наши. Наши футболисты должны хотеть выступать за нашу команду. Если игрок не хочет играть за «Ростов», мы с ним расстаёмся.

Главным достижением трансферного окна я считаю сохранение состава. Для нас было очень важным подписать контракт с Ерёменко. Роман – топ-футболист, ключевой, системообразующий игрок для нашей команды. Нам удалось сохранить всех ключевых ребят – Рагнара Сигурдсона, Ивелина Попова, Матиаса Норманна, Эльдора Шомуродова, Алексея Ионова, Евгения Чернова. К ним прибавились Алексей Козлов, Дмитрий Чистяков, вернулся Хорик Байрамян. Все эти ребята с характером, квалифицированные и качественные игроки. У нас получилась хорошая команда», —сказал Арутюнянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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А кроме того – о бюджете, трансферах и целях клуба.
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