«СКА-Хабаровск» и «Химки» не выявили победителя в матче ФНЛ

В матче 16-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Химки». Встреча состоялась на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась вничью со счётом 1:1.



На 33-й минут счёт открыл полузащитник подмосковной команды Артём Полярус. Через 5 минут хавбек «СКА-Хабаровска» Рамазан Гаджимурадов сравнял счёт.



«Химки» набрали 34 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» (25) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 37 очков в 15 матчах.



В другом матче тура «Луч» принимал курский «Авангард». Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» во Владивостоке, завершилась вничью со счётом 2:2.