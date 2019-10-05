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«СКА-Хабаровск» и «Химки» не выявили победителя в матче ФНЛ

«СКА-Хабаровск» и «Химки» не выявили победителя в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 16-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Химки». Встреча состоялась на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась вничью со счётом 1:1.

На 33-й минут счёт открыл полузащитник подмосковной команды Артём Полярус. Через 5 минут хавбек «СКА-Хабаровска» Рамазан Гаджимурадов сравнял счёт.

«Химки» набрали 34 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» (25) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 37 очков в 15 матчах.

В другом матче тура «Луч» принимал курский «Авангард». Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» во Владивостоке, завершилась вничью со счётом 2:2.

ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
05 октября 2019, суббота. 11:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 1
Химки
Химки
0:1 Полярус – 33'   1:1 Гаджимурадов – 38'
ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
05 октября 2019, суббота. 11:00 МСК
Луч
Владивосток
Окончен
2 : 2
Авангард К
Курск
0:1 Земсков – 33'   1:1 Насадюк – 42'   2:1 Алиев – 45' (пен)   2:2 Земсков – 84'
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