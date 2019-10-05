Газизов: за уход Егорова выступило 14 клубов, нас не услышали. Перемены назрели

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подверг критике судейство в матчах Российской Премьер-Лиги и призвал к отставке главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.



«Не очень хорошо, когда мы каждый раз говорим о судействе, но ошибки приобретают системный характер. Очень много спорных решений. Надо это как-то менять. На собрании 14 клубов выступили за смену главы судейского корпуса, но эти 14 клубов не были услышаны. Это решают не клубы, мы можем высказать мнение. Перемены назрели, хотелось бы, чтобы они произошли. В каждом туре случаются ошибки, мы постоянно это обсуждаем. Такого давно не было. Хотелось бы, чтобы это уже закончилось», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»