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«Рубин» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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«Рубин» — «Тамбов»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

«Рубин» — «Тамбов»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Тамбова» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 5 октября, на стадионе «Центральный» в Рубине. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберёзкин, Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.

Запасные: Коновалов, Сорокин, Поярков, Старфельт, Башкиров, Кипиани, Зуев, Закиров, Макаров, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасёв, Килин, Чернышов, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Сугробов, Дворяшин, Кулик, Хосонов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

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