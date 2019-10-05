«Рубин» — «Тамбов»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Тамбова» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 5 октября, на стадионе «Центральный» в Рубине. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберёзкин, Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.



Запасные: Коновалов, Сорокин, Поярков, Старфельт, Башкиров, Кипиани, Зуев, Закиров, Макаров, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.



«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасёв, Килин, Чернышов, Обухов, Костюков, Мелкадзе.



Запасные: Сугробов, Дворяшин, Кулик, Хосонов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.