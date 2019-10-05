«Спартак-2» упустил победу над «Чертаново», команда не выигрывает уже 7 матчей

«Чертаново» и «Спартак-2» сыграли вничью в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «Лужники, Спортивный городок». Итоговый счёт матча — 2:2.

Первый тайм встречи завершился без забитых мячей. После перерыва гостям удалось в течение 5 минут забить два мяча. Сначала ворота хозяев поразил полузащитник красно-белых Дмитрий Маркитесов, а затем преимущество «Спартака-2» увеличил форвард Александр Руденко. На 77-й минуте Владимир Бартасевич отыграл первый мяч. А на 90-й минуте хозяев от поражения спас результативный удар Владислава Сарвели.

«Спартак-2» не может выиграть на протяжении уже семи матчей. В этих играх команда набрала всего 2 очка.

В параллельном матче «Енисей» в гостях обыграл «Нижний Новгород» (3:1).