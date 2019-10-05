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«Спартак-2» упустил победу над «Чертаново», команда не выигрывает уже 7 матчей

«Спартак-2» упустил победу над «Чертаново», команда не выигрывает уже 7 матчей
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Чертаново» и «Спартак-2» сыграли вничью в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «Лужники, Спортивный городок». Итоговый счёт матча — 2:2.

Первый тайм встречи завершился без забитых мячей. После перерыва гостям удалось в течение 5 минут забить два мяча. Сначала ворота хозяев поразил полузащитник красно-белых Дмитрий Маркитесов, а затем преимущество «Спартака-2» увеличил форвард Александр Руденко. На 77-й минуте Владимир Бартасевич отыграл первый мяч. А на 90-й минуте хозяев от поражения спас результативный удар Владислава Сарвели.

«Спартак-2» не может выиграть на протяжении уже семи матчей. В этих играх команда набрала всего 2 очка.

В параллельном матче «Енисей» в гостях обыграл «Нижний Новгород» (3:1).

ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
05 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Чертаново
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак-2
Москва
0:1 Маркитесов – 57'   0:2 Руденко – 61'   1:2 Бартасевич – 77'   2:2 Сарвели – 90'
ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
05 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Енисей
Красноярск
1:0 Палиенко – 3'   1:1 Ломакин – 17'   1:2 Савичев – 43'   1:3 Саркисов – 75'
Удаления: Зуев – 62' / нет
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