«Спартак-2» упустил победу над «Чертаново», команда не выигрывает уже 7 матчей

«Чертаново» и «Спартак-2» сыграли вничью в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «Лужники, Спортивный городок». Итоговый счёт матча — 2:2.
Первый тайм встречи завершился без забитых мячей. После перерыва гостям удалось в течение 5 минут забить два мяча. Сначала ворота хозяев поразил полузащитник красно-белых Дмитрий Маркитесов, а затем преимущество «Спартака-2» увеличил форвард Александр Руденко. На 77-й минуте Владимир Бартасевич отыграл первый мяч. А на 90-й минуте хозяев от поражения спас результативный удар Владислава Сарвели.
«Спартак-2» не может выиграть на протяжении уже семи матчей. В этих играх команда набрала всего 2 очка.
В параллельном матче «Енисей» в гостях обыграл «Нижний Новгород» (3:1).
- 5 октября 2019
-
18:23
-
18:23
-
18:07
-
18:05
-
17:56
-
17:49
-
17:48
-
17:47
-
17:44
-
17:39
-
17:35
-
17:22
-
17:21
-
16:52
-
16:51
-
16:29
-
16:27
-
16:13
-
16:12
-
16:01
-
16:00
-
15:54
-
15:52
-
15:36
-
15:32
-
15:28
-
15:26
-
15:24
-
15:24
-
15:05
-
14:56
-
14:56
-
14:39
-
14:31
-
14:26