Мертенс: 75-летняя соседка даёт мне пощёчины, когда я плохо играю

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс рассказал об отношении итальянцев к футболу и жизни в Неаполе.

«Футбол в Италии — как чудесная болезнь. Люди заражены этой любовью к спорту с детства и до старости. Моей соседке сверху около 75 лет. Каждое утро она мне говорит: «Ты отлично сыграл, хороший мальчик». А если я сыграл плохо, она даёт мне пощёчину и говорит, что я мог проявить себя лучше. В Бельгии такого нету!

Спустя семь лет чувствую себя неаполитанцем. Здесь у меня много друзей. Люди видят, что я делаю всё возможное на поле и за его пределами. Стараюсь жить так, как любой другой гражданин Неаполя. Это красивый город. Я говорю на итальянском языке. Всё идеально», — приводит слова Мертенса Football Italia со ссылкой на телеканал Серии А.