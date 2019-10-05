Мертенс: 75-летняя соседка даёт мне пощёчины, когда я плохо играю
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс рассказал об отношении итальянцев к футболу и жизни в Неаполе.
«Футбол в Италии — как чудесная болезнь. Люди заражены этой любовью к спорту с детства и до старости. Моей соседке сверху около 75 лет. Каждое утро она мне говорит: «Ты отлично сыграл, хороший мальчик». А если я сыграл плохо, она даёт мне пощёчину и говорит, что я мог проявить себя лучше. В Бельгии такого нету!
Спустя семь лет чувствую себя неаполитанцем. Здесь у меня много друзей. Люди видят, что я делаю всё возможное на поле и за его пределами. Стараюсь жить так, как любой другой гражданин Неаполя. Это красивый город. Я говорю на итальянском языке. Всё идеально», — приводит слова Мертенса Football Italia со ссылкой на телеканал Серии А.
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- 5 октября 2019
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