Анчелотти готов покинуть «Наполи» до окончания контракта

Тренер «Наполи» Карло Анчелотти может покинуть клуб в конце сезона, если не увидит значительного прогресса в команде, сообщает Football Italia.

Отмечается, что у Анчелотти были высокие ожидания от возможных результатов «Наполи». Особенно после подписания контрактов с Костасом Маноласом и Ирвином Лосано.

Победа в матче Лиге чемпионов с «Ливерпулем» (2:0) и три гола, забитых в ворота «Ювентуса» (3:4), несмотря на поражение, казалось, подтвердили их. Тем не менее домашний проигрыш «Кальяри» (0:1) и потерянные очки в матче Лиги чемпионов с «Генком» (0:0) вызвали некоторую напряжённость между тренером и капитаном «Наполи» Лоренцо Инсинье.

В Серии А сыграно всего 6 туров, а «Наполи» уже уступает лидеру — миланскому «Интеру» 6 очков.