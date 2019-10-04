Анчелотти готов покинуть «Наполи» до окончания контракта
Тренер «Наполи» Карло Анчелотти может покинуть клуб в конце сезона, если не увидит значительного прогресса в команде, сообщает Football Italia.
Отмечается, что у Анчелотти были высокие ожидания от возможных результатов «Наполи». Особенно после подписания контрактов с Костасом Маноласом и Ирвином Лосано.
Победа в матче Лиге чемпионов с «Ливерпулем» (2:0) и три гола, забитых в ворота «Ювентуса» (3:4), несмотря на поражение, казалось, подтвердили их. Тем не менее домашний проигрыш «Кальяри» (0:1) и потерянные очки в матче Лиги чемпионов с «Генком» (0:0) вызвали некоторую напряжённость между тренером и капитаном «Наполи» Лоренцо Инсинье.
В Серии А сыграно всего 6 туров, а «Наполи» уже уступает лидеру — миланскому «Интеру» 6 очков.
- 4 октября 2019
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