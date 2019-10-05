Милнер: «Ливерпуль» должен стать лучше, чтобы выиграть АПЛ в этом сезоне

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер дал комментарий после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити». 33-летний игрок стал автором победного гола, реализовав пенальти на 95-й минуте.

«В восторге от результата. Знали, что нас ждёт тяжёлая игра. В первом тайме у нас было не так много моментов, но во второй половине мы упустили несколько шансов. Здорово, что наша команда всегда пытается найти способ победить. Вы могли заметить, что во втором тайме несколько игроков устали.

Шансы «Ливерпуля» на титул? Мы не можем позволить себе слишком много осечек. Команде нужно продолжать становиться лучше. Мы отлично стартовали, но нам ещё предстоит пройти долгий путь. В прошлом году нам не хватило очков для чемпионства, поэтому нужно просто продолжать в том же духе», — приводит слова Милнера BBC.