«Анжи» 6 октября, скорее всего, проведёт свой последний матч на «Анжи-Арене»

Как стало известно «Чемпионату», завтра, 6 октября, «Анжи» с большой долей вероятности проведёт свой последний матч на «Анжи-Арене».

Руководство стадиона не пускает команду из Махачкалы тренироваться на поле из-за долгов. Так, «Анжи» пришлось провести одну тренировку на поле одной из школ города. Офис клуба сейчас опечатан.

К тому же руководство «Анжи-Арены» приняло такое решение потому, что московское «Динамо» планирует устроить в городе филиал академии. В этой ситуации стадиону выгодно отдать поля под нужды «Динамо».

Завтра «Анжи» на «Анжи-Арене» проведёт матч 12-го тура Профессиональной футбольной лиги со «СКА Ростов-на-Дону». Начало встречи — в 13:00 мск.

«Анжи», набрав 11 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице группы «Юг».