«Анжи» 6 октября, скорее всего, проведёт свой последний матч на «Анжи-Арене»
Как стало известно «Чемпионату», завтра, 6 октября, «Анжи» с большой долей вероятности проведёт свой последний матч на «Анжи-Арене».
Руководство стадиона не пускает команду из Махачкалы тренироваться на поле из-за долгов. Так, «Анжи» пришлось провести одну тренировку на поле одной из школ города. Офис клуба сейчас опечатан.
К тому же руководство «Анжи-Арены» приняло такое решение потому, что московское «Динамо» планирует устроить в городе филиал академии. В этой ситуации стадиону выгодно отдать поля под нужды «Динамо».
Завтра «Анжи» на «Анжи-Арене» проведёт матч 12-го тура Профессиональной футбольной лиги со «СКА Ростов-на-Дону». Начало встречи — в 13:00 мск.
«Анжи», набрав 11 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице группы «Юг».
Боли обратился к болельщикам после того, как РФС снял с «Анжи» 6 очков
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