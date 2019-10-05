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Дубль Соболева принёс «Крыльям Советов» победу в матче с «Сочи»

Дубль Соболева принёс «Крыльям Советов» победу в матче с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый мяч забил нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев на 4-й минуте. В середине второй половины Соболев мог увеличить преимущество самарской команды, но не сумел реализовать пенальти. Спустя восемь минут 22-летнему футболисту всё же удалось оформить дубль. Полузащитник Антон Зиньковский записал в актив две результативные передачи.

«Крылья Советов», набрав 14 очков, занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» (12) — 13-е.

Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
05 октября 2019, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Соболев – 4'   0:2 Соболев – 69'
Соболев забил 10-й мяч и вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров РПЛ
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