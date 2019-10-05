Дубль Соболева принёс «Крыльям Советов» победу в матче с «Сочи»
В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Первый мяч забил нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев на 4-й минуте. В середине второй половины Соболев мог увеличить преимущество самарской команды, но не сумел реализовать пенальти. Спустя восемь минут 22-летнему футболисту всё же удалось оформить дубль. Полузащитник Антон Зиньковский записал в актив две результативные передачи.
«Крылья Советов», набрав 14 очков, занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» (12) — 13-е.
Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
05 октября 2019, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Соболев – 4' 0:2 Соболев – 69'
Соболев забил 10-й мяч и вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров РПЛ
- 5 октября 2019
-
21:06
-
20:56
-
20:54
-
20:41
-
20:34
-
20:31
-
20:29
-
20:26
-
20:15
-
20:13
-
20:09
-
20:06
-
20:00
-
19:58
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:35
-
19:30
-
19:17
-
19:10
-
18:56
-
18:55
-
18:54
-
18:51
-
18:27
-
18:24
-
18:23
-
18:23
-
18:07
-
18:05
-
17:56
-
17:49
-
17:48
-
17:47
Партнерский контент