Дубль Соболева принёс «Крыльям Советов» победу в матче с «Сочи»

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый мяч забил нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев на 4-й минуте. В середине второй половины Соболев мог увеличить преимущество самарской команды, но не сумел реализовать пенальти. Спустя восемь минут 22-летнему футболисту всё же удалось оформить дубль. Полузащитник Антон Зиньковский записал в актив две результативные передачи.

«Крылья Советов», набрав 14 очков, занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» (12) — 13-е.

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