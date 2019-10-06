«Возможно, я не типичный русский» Слуцкий душевно пообщался с журналистом

После матча 9-го тура чемпионата Нидерландов с «Утрехтом» (2:1) между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и корреспондентом FOX Sports состоялся забавный разговор.
— Мы много очков набираем вместе, правда?
— Да, я попрошу босса FOX Sports назначать Ханса на все наши игры как домашние, так и выездные. Вместе мы хороши.
— Сегодня всё прошло хорошо. Я всегда говорил «Мистер Слуцкий», но сейчас скажу «Леонид». Не беспокойтесь о поле. Играйте, набирайте очки, а потом идите домой и выпейте пива.
— Хорошо, спасибо. Но только без пива.
— Русская водка?
— Нет. Не люблю водку. Вообще не люблю алкоголь.
— Вы из России вообще?
— Да, но это стереотип. Вы думаете, что все в России любят водку. Но это не так.
— Да, но вы улыбаетесь, а я не очень часто это вижу. Водку вы не пьете?
— Да. Возможно, я не типичный русский.
— Примите поздравления с победой!
— Спасибо!
Видео можно посмотреть в «твиттере» FOX Sports.
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