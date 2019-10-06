Хабиб: Роналду мне признался, что конкурируя с Месси, он стал настолько сильным

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о приватной беседе, которая у него состоялась с португальским форвардом Криштиану Роналду («Ювентус»).

«Я давний болельщик «Реала» и дружу с Роналду, так что между ним и Лионелем Месси выбрал бы его. Но нельзя говорить, что аргентинец не заслуживает звания лучшего. Криштиану мне рассказывал, что, именно конкурируя с Месси, он стал настолько сильным. Когда есть хороший, серьёзный соперник, то он тебя подталкивает, чтобы ты каждый день тренировался. Они друг друга дополняют», — приводит слова Нурмагомедова RT на русском.

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 года. С 450 голами в 438 матчах он является лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба.