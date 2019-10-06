Хабиб: Роналду мне признался, что конкурируя с Месси, он стал настолько сильным
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о приватной беседе, которая у него состоялась с португальским форвардом Криштиану Роналду («Ювентус»).
«Я давний болельщик «Реала» и дружу с Роналду, так что между ним и Лионелем Месси выбрал бы его. Но нельзя говорить, что аргентинец не заслуживает звания лучшего. Криштиану мне рассказывал, что, именно конкурируя с Месси, он стал настолько сильным. Когда есть хороший, серьёзный соперник, то он тебя подталкивает, чтобы ты каждый день тренировался. Они друг друга дополняют», — приводит слова Нурмагомедова RT на русском.
Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 года. С 450 голами в 438 матчах он является лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба.
Роналду: всё ещё люблю футбол, но мне начала нравиться жизнь за его пределами
- 6 октября 2019
-
01:41
-
00:56
-
00:49
-
00:22
-
00:14
- 5 октября 2019
-
23:53
-
23:41
-
23:21
-
23:17
-
22:55
-
22:52
-
22:45
-
22:40
-
22:23
-
22:21
-
22:11
-
22:02
-
21:36
-
21:28
-
21:26
-
21:25
-
21:06
-
20:56
-
20:54
-
20:41
-
20:34
-
20:31
-
20:29
-
20:26
-
20:15
-
20:13
-
20:09
-
20:06
-
20:00
-
19:58
Партнерский контент