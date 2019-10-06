Азар — о дебютном голе за «Реал»: хороший день

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар поделился эмоциями от матча 8-го тура чемпионата Испании с «Гранадой». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. В этом матче форвард забил свой первый гол в Ла Лиге.

«Хороший день», — написал Азар в своём «инстаграме».

28-летний Азар перешёл в «Реал» из «Челси» за € 100 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 45 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с «Королевским клубом» контракт, который будет действовать до лета 2024 года.

«Реал», набрав 18 очков, возглавляет турнирную таблицу испанского первенства, «Гранада» (14) занимает второе место.

В 9-м туре Примеры «сливочные» 19 октября в гостях сыграют с «Мальоркой».