Азар — о дебютном голе за «Реал»: хороший день
Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар поделился эмоциями от матча 8-го тура чемпионата Испании с «Гранадой». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. В этом матче форвард забил свой первый гол в Ла Лиге.
«Хороший день», — написал Азар в своём «инстаграме».
28-летний Азар перешёл в «Реал» из «Челси» за € 100 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 45 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с «Королевским клубом» контракт, который будет действовать до лета 2024 года.
«Реал», набрав 18 очков, возглавляет турнирную таблицу испанского первенства, «Гранада» (14) занимает второе место.
В 9-м туре Примеры «сливочные» 19 октября в гостях сыграют с «Мальоркой».
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