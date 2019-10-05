Зидан — о первом месте в Примере: «Реал» хочет большего. Мы перфекционисты

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после победы со счётом 4:2 в домашнем матче 8-го тура испанской Примеры с «Гранадой».

«Сливочные», набрав 18 очков, возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании.

«Хотим большего, мы перфекционисты. У нас нет лёгких матчей, поэтому нужно с первой минуты быть в игре. Можем быть довольны, поскольку находимся на вершине турнирной таблицы, но это путешествие будет долгим. Впереди нас ждёт тяжёлая работа.

Нам нужно сосредоточиться на положительных вещах. «Реал» должен стать лучше, и это то, над чем мы будем работать. Сейчас наша команда лучше, чем месяц назад, и мы продолжим в том же духе.

Выступление Эдена Азара? Он нам нужен именно такой: играющий хорошо и забивающий голы. Эден хотел отличиться. В раздевалке он выглядел очень счастливым. Мы рады за него. Надеюсь, этот гол станет одним из многих», — цитирует Зидана пресс-служба «Реала».