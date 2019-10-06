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«Урал» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся 6 октября в 11:30

«Урал» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся 6 октября в 11:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 6 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Зенит». Начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Зенит» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Николай Богач (Люберцы) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).

С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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