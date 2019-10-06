Рэмси: общаться на итальянском в Италии — моя обязанность

Валлийский полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси отметил, что занимается изучением итальянского языка.



«Конечно, я учу итальянский. Это очень важно. Все командные собрания проводятся на итальянском языке. Большинство игроков здесь говорят по-итальянски. Но я руководствуюсь не только футбольными причинами. Когда идёшь в ресторан или заправляешь машину, возникают трудности, так как не все сотрудники говорят по-английски. Важно уметь объясняться на языке той страны, в которой проживаешь на данный момент. Это помогает лучше погрузиться в культуру и понять людей. Общаться на итальянском в Италии — моя обязанность. У меня не так много времени для полноценных занятий, но я стараюсь», — приводит слова Рэмси BBC.

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