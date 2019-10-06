Рэмси: Роналду в жизни — обычный парень

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси поделился мнением о товарище по туринской команде нападающем Криштиану Роналду.



«Он, как и все остальные, был очень гостеприимным, когда я перешёл в команду. Конечно, Роналду — один из величайших игроков, но в жизни обычный парень. Он сразу ломает лёд и заставляет вас чувствовать, будто вы разговариваете с кем-то другим. В клубе царит настоящая семейная атмосфера. Все хотят одного: выигрывать матчи и трофеи. Все мотивированы и сосредоточены на главной цели», — приводит слова Рэмси BBC.

Напомним, летом Рэмси перешёл в итальянский клуб в статусе свободного агента, так как у него завершился контракт с лондонским «Арсеналом». Валлийский игрок принял участие в трёх матчах Серии А и отметился одним голом.