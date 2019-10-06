Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» заинтересован в приобретении Жезуса

«Реал» заинтересован в приобретении Жезуса
Футбол / Англия 0

Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с приобретенеим нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. Трансфер может состояться уже ближайшей зимой, сообщает Calciomercato.com.

В «Манчестер Сити» Жезус не получает достаточно игровой практики. Основным форвардом «горожан» остаётся Серхио Агуэро.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу в 8 матчах во всех турнирах на клубном уровне. При этом бразилец провёл на поле 450 минут (56 минут в среднем за встречу).

Ранее сообщалось, что «Сити» предлагал мюнхенской «Баварии» купить Жезуса менее чем за € 100 млн, но немецкий клуб отказался от трансфера.

Контракт Габриэла с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Гвардиола: с молодыми игроками невозможно сражаться за трофеи
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019