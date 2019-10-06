Коломейцев: после матча с «Арсеналом» есть усталость, даже опустошение небольшое

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).

«Положительные ощущения после матча, но он был тяжёлый. Усталость есть, даже опустошение небольшое. В первом тайме у меня не было моментов, зато во втором два. Не знаю почему пока так мало моментов от меня, усталость, наверно. Не могу сказать, что играл ближе к атаке, скорее больше на работе в центре поля был сосредоточен. Да и я уже играл на привычной позиции при Юрии Павловиче.



В нашем исполнении первый тайм был хороший, владели преимуществом, а вот второй получился тяжёлым. Играли по счёту. Сосредоточились на оборонительных действиях, иногда убегали вперёд, но быстро возвращались в защиту.



Не слишком сильно перестроились после замены Феди, вышел Алексей вперёд. Он такого же уровня, поэтому проблем никаких не было. По травме пока ничего не сказали, сначала будет обследование, а там посмотрим», — передаёт слова Коломейцева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.