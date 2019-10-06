Гол Давида Луиса принёс победу «Арсеналу» в матче с «Борнмутом»

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Борнмут» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон. В роли его ассистентов выступили Адам Нанн и Константин Хатцидакис.
Единственный мяч был забит в начале встречи. На 9-й минуте автором забитого мяча стал Давид Луис, которому ассистировал Николя Пепе.
«Арсенал», набрав 15 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Борнмут» (11) — на 10-м месте в таблице.
В 9-м туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Матч состоится 21 октября. «Борнмуту» предстоит домашняя игра с «Норвич Сити» (19 октября).
С полным расписанием матчей АПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».
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