Гол Батшуайи вратарю между ног – в обзоре матча «Саутгемптон» – «Челси»

«Челси» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счётом 4:1 в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.



Счёт на 17-й минуте открыл нападающий гостей Тэмми Абрахам, красиво перебросивший вратаря гостей с линии штрафной. Спустя 7 минут полузащитник Мэйсон Маунт удвоил преимущество «Челси». На 30-й минуте хозяева отыграли один мяч после того, как нападающий Дэнни Ингс замкнул фланговый прострел Янна Валери. А за 5 минут до перерыва полузащитник гостей Н'Голо Канте с помощью рикошета вернул гостям перевес в два гола.



Во втором тайме вышедший на замену нападающий «Челси» Миши Батшуайи на 89-й минуте установил окончательный счёт встречи.

Видео доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Челси» занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место, набрав 14 очков, а «Саутгемптон» – 16-е (7).