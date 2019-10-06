«Краснодар» — «Спартак»: Берг открыл счёт на 3-й минуте
«Краснодар» открыл счёт в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
На 3-й минуте встречи хозяев вперёд вывел форвард Маркус Берг. Магомед Шапи-Сулейманов с углового навесил на дальний угол вратарской, Алекс Крал махнул мимо мяча, а шведский нападающий принял мяч и пробил под перекладину ворот Артёма Реброва. Для Берга это третий мяч в матчах за «Краснодар».
Матч «Краснодара» и «Спартака» проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступают Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону). Резервный арбитр — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия).
Тренер «Спартака»: в основе ребята, которые лучше готовы к матчу с «Краснодаром»
- 6 октября 2019
-
20:09
-
20:07
-
20:03
-
19:51
-
19:48
-
19:45
-
19:37
-
19:36
-
19:28
-
19:25
-
19:22
-
19:21
-
19:21
-
19:12
-
19:08
-
19:01
-
19:01
-
18:58
-
18:55
-
18:54
-
18:51
-
18:51
-
18:48
-
18:44
-
18:29
-
18:28
-
18:14
-
18:09
-
18:07
-
18:05
-
17:58
-
17:54
-
17:53
-
17:53
-
17:52
Партнерский контент