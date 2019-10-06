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«Краснодар» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Краснодар» — «Спартак»: Берг открыл счёт на 3-й минуте

«Краснодар» — «Спартак»: Берг открыл счёт на 3-й минуте
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» открыл счёт в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

На 3-й минуте встречи хозяев вперёд вывел форвард Маркус Берг. Магомед Шапи-Сулейманов с углового навесил на дальний угол вратарской, Алекс Крал махнул мимо мяча, а шведский нападающий принял мяч и пробил под перекладину ворот Артёма Реброва. Для Берга это третий мяч в матчах за «Краснодар».

Матч «Краснодара» и «Спартака» проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступают Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону). Резервный арбитр — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия).

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