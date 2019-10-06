Таски: надеюсь, скоро «Спартак» будет там, где и должен находиться — на вершине

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски, ныне имеющий статус свободного агента, обратился к красно-белым перед матчем 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Возвращение к хорошему и успешному времени… Надеюсь, этот удивительный клуб очень скоро окажется там, где и должен находиться. На вершине! Удачи в сегодняшнем матче с „Краснодаром“, — написал Таски в своём „инстаграме“.

Напомним, 31-летний Таски выступал за «Спартак» с 2013 по 2018 год, выиграв в составе московского клуба чемпионат России. Всего за московский клуб он провёл 85 матчей, стал автором трёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Таски играл также за «Штутгарт» и «Баварию». В составе обеих команд он становился чемпионом Германии. За сборную Германии сыграл 14 матчей.