Таски: надеюсь, скоро «Спартак» будет там, где и должен находиться — на вершине

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски, ныне имеющий статус свободного агента, обратился к красно-белым перед матчем 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«Возвращение к хорошему и успешному времени… Надеюсь, этот удивительный клуб очень скоро окажется там, где и должен находиться. На вершине! Удачи в сегодняшнем матче с „Краснодаром“, — написал Таски в своём „инстаграме“.
Напомним, 31-летний Таски выступал за «Спартак» с 2013 по 2018 год, выиграв в составе московского клуба чемпионат России. Всего за московский клуб он провёл 85 матчей, стал автором трёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Таски играл также за «Штутгарт» и «Баварию». В составе обеих команд он становился чемпионом Германии. За сборную Германии сыграл 14 матчей.
- 6 октября 2019
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